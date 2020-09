Jusqu'au 17/09/2020 - TAG

Travaux de nuit secteur Fantin Latour

du lundi 14 septembre 2020 au jeudi 17 septembre 2020 uniquement Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 21:50 à fin de service

A : A partir de 21h50, la ligne circule uniquement entre les stations L'Etoile, et Albert 1er de Belgique. Des Bus relais assurent la liaison entre les stations Albert 1er de Belgique,et La Poya. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.

Arrêts non desservis : • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Verdun - Préfecture

B : A partir de 21h50, la ligne circule uniquement entre les stations Oxford, et Sainte-Claire - Les Halles. Des Bus relais assurent la liaison entre les stations Notre-Dame - Musée et Plaine des Sports. A Notre-Dame - Musée, le départ du Bus relais se fait à l’arrêt de bus situé à côté de la station tram (arrêt ligne 16). Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.

Arrêts non desservis : • Bibliothèques Universitaires • Grand Sablon • Mayencin - Champ Roman