Du 27/08/2019 au 29/08/2019 - TAG

Du mardi 27 aout au jeudi 29 aout

de 21h45 à fin de service

A partir de 21h45, la ligne circule uniquement entre les stations Verdun - Préfecture, et La Poya, en raison de travaux d'élagage.



Des Bus relais assurent la liaison entre les stations Verdun - Préfecture, et Denis Papin. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.



Arrêts non desservis : Echirolles "Gare"