Jusqu'au 05/07/2019.

Arrêts non desservis

vendredi 05 juillet

En raison de la coupure de la route de Venon, les départs normalement assurés par la ligne G70 sont annulés vendredi 5 juillet .

Les départs de Venon "le Chapon" de 07h20 et 08h20, en direction de Gières "Gare-Universités" et les départs de Gières "Gare-Universités" de 15h45, 16h45 et 17h45 en direction de Venon "Le Chapon" ne sont pas assurés.



Arrêts non desservis : Cul Froid • Edelweiss • Gières Gare - Universités • La Chênaie • La Faurie • La Frênaie • La Serralière • La Ville • Le Chamandier • Le Chapon • Le Perroud • Le Reynet • Les Puis • Pont de Venon • Sous-Perroud • Venon Mairie.

Merci de votre compréhension