du lundi 02 mars début de service au samedi 17 octobre 2020 fin de service

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts La Détourbe et Saint-Victor, en raison de travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement et des branchements.



Arrêts non desservis : La Treille