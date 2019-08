Du 19/08/2019 au 23/08/2019 - TAG

Travaux à Vif

du lundi 19 août 2019 début de service

au vendredi 23 août 2019 fin de service

25. : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Le Massagu et Pélissière, en raison de travaux d’assainissement. Les arrêts Rivalta et ZA des Speyres de la ligne 45, et les poteaux provisoires avenue d'Argenson, seront desservis dans la déviation.

Arrêts non desservis : • Les Garcins • Rivalta • Uriol • Vif Mairie

26. : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Le Massagu et Pélissière, en raison de travaux d’assainissement. Les arrêts Rivalta et ZA des Speyres de la ligne 45, et les poteaux provisoires avenue d'Argenson, seront desservis dans la déviation.

Arrêts non desservis : • Les Garcins • Rivalta • Uriol • Vif Mairie

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère