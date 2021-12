Jusqu'au 08/01/2022 - TAG

A partir du lundi 3 janvier (durée indéterminée) La ligne est déviée entre les arrêts "Ferme Gaude" et "L'Orée du Bois". Arrêts "Chantemerle" et "Pelletière" non desservis. Les élèves de l'arrêt Chantemerle pourront être pris en charge au carrefour à proximité en amont de l'arrêt. Pour les élèves de l'arrêt "Pelletière", le report se fera à l'arrêt L'Orée du Bois.