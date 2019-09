Jusqu'au 02/10/2019 - TAG

du lundi 16/09/2019 début de service au mercredi 02/10/2019 fin de service



La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Auguste Ferrier et , Gendarmerie en raison de travaux d'assainissement.

Merci de vous reporter aux arrêts Bayard de la ligne C2, Ecureuil de la ligne C2 et Flottibule de la ligne 64.



Arrêts non desservis : Bayard, Colonel Manhès, Danielle Casanova, Gendarmerie, Vassieux

Merci de votre compréhension