Jusqu'au 03/07/2022 - TAG

Du dimanche 3 juillet à 04h30 au dimanche 3 juillet à 21h00

L.16: déviée entre les arrêts Corenc Mairie et Hôtel de Police en raison d'une brocante secteur Saint-Laurent.

La déviation se fait par l'avenue du Maquis du Grésivaudan et l'avenue Maréchal Randon. Dans la déviation les arrêts Le Cèdre (Ligne13 et 41), Centre Théologique (Ligne 13), Musée Hébert (Ligne 13), Commandant Nat (Ligne13) et La Tronche Hôpital (Ligne13) sont desservis .

Arrêt(s) non desservi(s) : Croix de Montfleury, Grande Tronche, Jules Rey, Bastille, Petite Tronche, Saint-Laurent, Xavier Jouvin, Notre-Dame - Musée.

L.40: La ligne ne circule pas avant 20h30.

L.62: La ligne est déviée entre les arrêts Notre-dame et Le Rozan. La ligne est assurée avec un véhicule de gabarit réduit, veuillez noter que le nombre de places est donc limité..

Arrêt(s) non desservi(s) : Xavier Jouvin, Saint-Laurent, Petite Tronche, Bastille .

Merci de votre compréhension