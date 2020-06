Jusqu'au 02/10/2020 - TAG

Travaux avenue Maréchal Randon

du lundi 15 juin 2020 début de service au vendredi 02 octobre 2020 fin de service

Ligne 16 : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Xavier Jouvin et Hôtel de Police. Pour faire correspondance avec le tram B, se reporter à la station Île Verte.

Arrêt non desservi : • Notre-Dame - Musée

Ligne 62: La ligne est déviée, en direction de Notre-Dame - Musée, entre les arrêts Xavier Jouvin et Notre-Dame - Musée, par quai Jongkind, rue Bizanet et Maréchal Randon.

Ligne SACADO: La ligne Sacado 161, est déviée entre les arrêts Aristide Briand et Menon uniquement en direction du Collège Le Rondeau Montfleury. Déviation par Quai Jongkind, rue Bizanet et Place Docteur Girard. Les arrêts, Notre-Dame - Musée et Île verte ne sont pas desservis. Se reporter à l'arrêt provisoire Place Docteur Girard.

Merci de votre compréhension.