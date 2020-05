Jusqu'au 15/05/2020 - TAG

Du lundi 20 avril début de service au vendredi 15 mai 2020 fin de service



La ligne est déviée, en direction de Domène, entre les arrêts L'Oratoire et René Cassin / Le Prieuré. Les arrêts Coubertin et Domène Mairie sont reportés rue Jean Jaurès.



Arrêts non desservis : Coubertin direction Les Arnauds, Domène Mairie direction Les Arnauds.

Merci de votre compréhension