En fonction de l'avancée du cortège, la ligne 13 peut être déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint‐Roch (Manifestation prévue secteur Grenoble). Arrêt(s) non desservi(s) : Auguste Ravier, Driant, Chavant, Docteur Martin, Verdun ‐ Préfecture, 13 Mutualité. À partir de 14h00 La ligne C3 peut être perturbée et circuler uniquement entre les arrêts Foch ‐ Ferrié et Centre du graphisme en raison d'une manifestation. À partir de 14h00 La ligne C4 peut être perturbée et circuler uniquement entre les arrêts Le Verderet et Chavant en raison d'une manifestation. La ligne 16 peut être retardée suite au passage d'un cortège de manifestants. La ligne C1 peut être retardée suite au passage d'un cortège de manifestants. À partir de 14H00 La ligne A ne circule pas entre les stations Malherbe et Albert 1er de Belgique, en raison d'une manifestation secteur Grenoble. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront. Arrêt(s) non desservi(s) : MC2: Maison de la Culture, Mounier.