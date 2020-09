Jusqu'au 17/09/2020 - TAG

Manifestation contre la réforme des retraites

jeudi 17 septembre 2020 de 9h30 à 16h

A. : La ligne ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique, et Gares. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Chavant • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Verdun - Préfecture • Victor Hugo

B. : La ligne ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles, et Gares. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Victor Hugo

C. : La ligne C peut être limitée à la station Grenoble Hôtel de Ville en fonction de l'avancée du cortège. Le Bus relais C peut être limité à l'arrêt Vallier - Docteur Calmette en fonction de l'avancée du cortège (Dans cette situation, l'arrêt Vallier-Catane serait reporté à l'arrêt de la ligne C5 direction Biologie).

E. : La ligne ne circule pas entre les stations Annie Fratellini-Esplanade, et Condorcet. La circulation reprendra dès que les conditions le permettront.

arrêt non desservi : • Alsace-Lorraine

Merci de votre compréhension.