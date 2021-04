Jusqu'au 31/05/2021 - TAG

Le réseau TAG adapte les horaires de certaines lignes

en journée, les fréquences de passages sont modifiées en semaine (du lundi au vendredi) sur les lignes

de Tram D et E, les lignes Chrono C1, C2, C3, C4, C6, C7 et les lignes Proximo 13, 14, 16, 19, 21, 22 et Flexo 42.

en soirée, les dispositions prises en raison du couvre-feu restent valables (diminution progressive de la fréquence des passages à partir de 19 h, du lundi au dimanche, avec un dernier passage aux environs de 20 h 30 au centre-ville pour les lignes Tram et Chrono).

Les navettes de soirée (Mobilité Soignants) sont maintenues, du lundi au dimanche.

Les fiches horaires PDF à jour sont disponibles à la rubrique : lignes et horaires