Perturbation

Du 02/12/2024 au 01/02/2025 - M'Réso

Ligne Sacado n°431. En raison de la période hivernale et par mesure de sécurité, la ligne Sacado 431 ne dessert plus l'arrêt Guilletière. La prise en charge et la dépose des élèves se fait à l'arrêt Le Crêt, jusqu'à la fin de la période d'hiver. Merci de votre compréhension.