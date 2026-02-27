Perturbation

Jusqu'au 01/05/2026 - M réso

Ligne Sacado n°251. Suite à un affaissement de chaussée, le départ de 16h40 du Collège Jules Flandrin de la ligne Sacado 251 est déviée entre les arrêts École Le Coteau et Cabessière. L’arrêt Le Coteau est reporté sur l’arrêt Saint-Germain de la ligne N62. Les arrêts Noyarey, Vierge Noire, Le Gorget, Maubec et Chemin du Cellier ne sont pas desservis. La ligne reprendra son itinéraire normal dès que les conditions de circulations le permettront.