Perturbation

Du 02/06/2025 au 21/06/2025 - M’Réso

Ligne Sacado n°222. La ligne Sacado 222 est déviée entre les arrêts Buclos et Muriers en raison de travaux secteur Avenue du Vercors, Meylan. Déviation via Allée de La faculté et Avenue de Verdun. Arrêts non desservis : Piscine des Buclos et Meylan Mairie