Jusqu'au 30/11/2020 - CAPI

Le réseau Ruban maintien son offre de transport afin de permettre à chacun de se déplacer au quotidien pour travailler, étudier ou faire ses courses essentielles.



L'offre de transport est maintenue : Toutes nos lignes et services fonctionnent normalement ! A partir du lundi 2 novembre, le réseau Ruban fonctionnera selon les horaires de période scolaire.



Points Infos Ruban : Les agences de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine sont ouvertes jusqu'à nouvel ordre, selon leurs horaires habituels.



Espace RUBAN : La centrale de réservation est ouverte jusqu'à nouvel ordre, selon ses horaires habituels.



Pour vos achats de titres de transport : Merci de privilégier les outils de vente à distance. Téléchargez gratuitement l'application TixiPass (disponible sur Andoïd et IOS) pour acheter vos titres occasionnels ou rendez-vous sur notre site Internet pour renouveler votre abonnement.



Votre sécurité est notre priorité :



- Nos véhicules sont désinfectés tous les jours.

- Le port du masque est obligatoire aux arrêts de bus et à bord du véhicule pour tous les passagers.

- Lors de votre déplacement, lavez-vous régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique.

- Pour éviter les contacts, privilégiez l'anticipation de l'achat de vos titres de transports via nos outils d'achat à distance