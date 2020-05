Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du 11 mai 2020, le réseau RUBAN vous informe que : > Le port du masque est obligatoire dans les véhicules Pour les clients et les conducteurs. > Les gestes barrières sont nécessaires A l'intérieur des véhicules. > La vente à bord des véhicules est toujours suspendue

Il est possible d'acheter un titre unité sur la boutique en ligne et dans l'un des Points Relais RUBAN. Si vous ne disposez pas d'une carte OùRA!, vous pouvez l'acheter sur www.oura.com. Des supports sont disponibles auprès des points Relais RUBAN.



Attention : pensez à valider votre titre en montant dans le véhicule ! La validation demeure obligatoire.



Toute évolution de la situation sera indiquée sur www.rubantransport.com et sur les supports de communication habituels. Merci de votre compréhension