A partir du 11 mai 2020, le réseau RUBAN vous informe que :

OFFRE

> Les lignes de bus circulent en période Samedis et Vacances Scolaires > Les lignes périurbaines (20 à 26) reprennent du service > Les lignes scolaires destinées aux primaires seront rétablies progressivement en fonction de la réouverture des établissements scolaires



> Le service Mobibus est à nouveau accessible aux Personnes à Mobilité Réduite sans accompagnement



AGENCES ET CENTRALE



> Le Point Infos RUBAN de Villefontaine ouvre à nouveau ses portes de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h



> Le Point Infos RUBAN de Bourgoin-Jallieu ouvre à nouveau ses portes de 09h30 à 12h et de 14h à 18h



> Le Point Infos RUBAN de l'Isle d'Abeau sera fermé le mercredi 13 mai.



> La centrale de réservation retrouve ses horaires habituels soit du lundi au vendredi de 07h à 20h



RAPPEL : Le port du masque est obligatoire dans les véhicules pour les conducteurs et les passagers.

Les gestes barrières et la distanciation sociale demeurent essentiels.





Toute évolution de la situation sera indiquée sur www.rubantransport.com et sur les supports de communication habituels. Merci de votre compréhension