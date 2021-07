Jusqu'au 16/07/2021 - CAPI

Lignes D et M - Du 05 au 16 juillet

Travaux Boulevard Joliot Curie Bourgoin-Jallieu

En raison de travaux de voirie sur le Boulevard Frédéric et Joliot Curie entre le rond point de l'Oiselet et la rue Claude Chappe, une déviation est mise en place du 05 au 16 juillet. Les lignes D et M sont impactées.

Ligne D : Direction Triforium : itinéraire habituel.

Direction Boussieu : l'arrêt "Joliot Curie" ne sera pas desservi.

Nous vous invitons à vous reporter à l'arrêt "Papin"

Ligne M : Direction Triforium : itinéraire habituel.

Direction Bourgoin-Jallieu Gare : l'arrêt "Joliot Curie" ne sera pas desservi.

Nous vous invitons à vous reporter à l'arrêt "Papin".

