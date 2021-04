A partir du 03 mai et pour une durée de 3 semaines Travaux Avenue Champfleuri à Bourgoin-Jallieu

En raison de travaux au niveau de l'Avenue Champfleuri, du lundi 03 mai et pour une durée de 3 semaines, une déviation est mise en place sur les lignes C, Aubry et Veil-Rostand :



Ligne C : En direction de Champaret : Les arrêts "J.Rostand" et "Chantereine" ne sont pas desservis.





Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts "Charmilles" et/ou "J.Strauss"





En direction de Mozas le Bas : Les arrêts "J.Strauss", "Chantereine" et "J.Rostand" ne sont pas desservis.



Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts "Charmilles" et/ou "Scotto"



Ligne Aubry : En direction du Lycée Aubry : Les arrêts "J.Rostand" et "Chantereine" ne sont pas desservis.





Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts "Charmilles" et/ou "J.Strauss"





En direction de Mozas le Bas : Les arrêts "J.Strauss", "Chantereine" et "J.Rostand" ne sont pas desservis.





Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts "Charmilles" et/ou "Scotto"



Ligne Veil-Rostand : En direction de Grand Tissage (école S.Veil) : L'arrêt "J.Rostand" n'est pas desservi.



Nous vous invitons à vous reporter à l'arrêt "Charmilles"



En direction de Mozas : Itinéraire habituel