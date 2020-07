En raison de travaux rue Lavaizin à Ruy-Montceau, une déviation est mise en place sur la ligne 22 du 15 au 24 juillet.



Direction Bourgoin-Jallieu Les arrêts "Hall des Sports", "Hôtel de Ville" et "Ruy Place" ne sont pas desservis pendant la durée des travaux.



Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts provisoires :



- Lavaizin Parking : l'arrêt est reporté à l'intersection de la route de Montceau et de la rue de Lavaizin.



- Ruy Pharmacie : l'arrêt est reporté rue du Lac.



Direction Ruy-Montceau Les arrêts "Hall des Sports" et "Hôtel de Ville" ne sont pas desservis pendant la durée des travaux.



Nous vous invitons à vous reporter aux arrêts :



- Lavaizin Parking (provisoire) : l'arrêt est reporté à l'intersection de la route de Montceau et de la rue de Lavaizin.



- Ruy Pharmacie



RAPPEL : Le port du masque est obligatoire dans les véhicules et aux points d'arrêt pour les passagers.



Les gestes barrières et la distanciation sociale demeurent essentiels.

Retrouvez toutes nos actualités et les informations utiles à votre déplacement sur notre site Internet www.rubantransport.com Merci de votre compréhension