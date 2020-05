Dans le cadre de la réouverture de certains collèges à compter du 18 mai, retrouvez ci-dessous le programme de circulation pour la journée du 20 mai 2020 : Lignes urbaines La ligne suivante sera impactée :



Les lignes fonctionnent normalement.

Les lignes circulent en Période Samedis et Vacances Scolaires

Retrouvez les fiches horaires des lignes citées sur www.rubantransport.com Lignes périurbaines Les lignes fonctionnent normalement. Retrouvez les fiches horaires des lignes sur www.rubantransport.com

Lignes à vocation scolaire Les lignes à vocation scolaire suivantes sont concernées par des modifications :

- 1021

- Allende

- Mozas

- Champoulant 1,2,3,4,5 et 6. Les horaires de ces lignes sont valables jusqu'au 29 mai inclus.



Retrouvez les fiches horaires des lignes sur www.rubantransport.com



RAPPEL : les gestes barrières et la distanciation sociale sont à maintenir.

A bord des véhicules et aux arrêts, seuls les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque. Services client Points Infos RUBAN : ouverture normale à Bourgoin-Jallieu, ouverture Point Infos Ruban à Villefontaine de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h00, ouverture Point Infos Ruban l'Isle d'Abeau de 13h30 à 17h les mercredis

