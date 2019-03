itinisère - Du 27/03/2019 au 28/03/2019

FLASH SPECIAL

Fermeture de nuit le mercredi 27 mars 2019 de la RD 75C à Pont-Evêque

Pour cause de travaux de réfection de chaussée sur la RD 75C sur la commune de Pont-Evêque, il est prévu de fermer la RD 75C de part et d’autre du carrefour giratoire de l’Horloge (au Nord et au Sud du carrefour RD 75C / voie communale « Chemin du Plan et de la Feyta »), la nuit du mercredi 27 mars soir au jeudi 28 mars 2019 matin, de 20h00 à 06h30 (hors intempéries).

Déviation tous véhicules dans les 2 sens de circulation :

Par la RD 75C, le carrefour RD 75C / RD 502 côté sud, la RD502, et par les voies communales « rue du Champ de course » et « Chemin du Plan et de la Feyta » jusqu’au giratoire de la RD 75C côté nord, via Estrablin et Pont-Evêque.

Un alternat par feux sera toutefois maintenu sur le giratoire pendant toute la durée du chantier (hors période de coupure), avec des micro-coupures de 20 minutes maximum, à partir du 26 mars à 20h00 et potentiellement jusqu’au vendredi 29 mars à 06h30 maximum, sauf imprévu.