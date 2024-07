RD 519

« TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ENTRE LE RIVAL ET MARCILLOLES »

Travaux de terrassements, d’assainissement, de chaussée et d’aménagement paysagers



Communes de Saint-Siméon-de-Bressieux, La Côte-Saint-André, Sardieu, Chatenay, Viriville et Marcilloles

Depuis le 22 avril 2024, le Département a engagé des travaux de mise en sécurité de la RD519, entre le carrefour du Rival et le carrefour de la ZA de Chambaran sur la commune de Marcilloles prévus jusqu’au vendredi 18 juillet 2025.

Les travaux de terrassement, de chaussée, et d’assainissement, concernent la création de deux créneaux de dépassements, sur 3.5 km, l’élargissement des accotements sur 1.1 km ainsi que la création de nouvelles pistes agricoles et le rétablissement des voies communales Une première phase de travaux concernent les travaux de chaussée pour la réalisation d’un passage à faune, des traversées hydraulique, et les raccordements des branches du carrefour giratoire sur la RD519.

Cette 1ère phase de travaux s’effectuera sous alternat de circulation à compter du 12 mai 2024 et jusqu’au 9 aout 2024

Ces travaux impliquent la restriction suivante :