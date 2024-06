INFORMATION TRAVAUX

RD 30 entre Saint-Nazaire-les-Eymes et le Plateau des Petites Roches :

Des travaux de sécurisation réalisés cet été sous route fermée

Assurer la sécurité des usagers et améliorer la qualité des infrastructures routières sont une priorité du Département. Ce dernier investit chaque année près de 100 millions d’euros pour faciliter et améliorer les conditions de déplacements en Isère, en particulier sur les routes de montagne particulièrement soumises aux risques naturels.

La route départementale (RD) 30 est exposée à de forts risques de chutes de blocs et glissements de terrain, notamment dans le secteur du tunnel de Saint-Pancrasse. Le Département va donc entreprendre d’importants travaux de sécurisation de cette RD entre les communes de Saint-Nazaire- les-Eymes et du Plateau des Petites Roches nécessitant la fermeture totale de la route, du 8 juillet au 30 août 2024. Une déviation sera mise en place par le Plateau des Petites Roches (Saint-Hilaire-du- Touvet/La Terrasse).

Une fermeture nécessaire de la route

La section de la RD 30 à proximité du secteur du tunnel de Saint-Pancrasse est régulièrement exposée aux risques de chute de blocs et glissements de terrain. Les dispositifs de protection mis en place il y a une vingtaine d’années n’assurent plus une protection suffisante. Les chutes de blocs survenues ces dernières années ont conduit le Département à lancer une étude qui a mis en évidence la présence de blocs volumineux et instables au niveau du versant de la falaise.

Le Département a ainsi décidé de réaliser d’importants travaux pour éliminer ou conforter ces blocs mais aussi renforcer la capacité des écrans de protection contre les chutes de blocs. La sécurité des usagers (véhicules légers, poids lourds, cyclistes et piétons) sous route ouverte ou alternat ne pouvant être garantie pendant ces interventions par minage et/ou purge des blocs, le Département doit fermer totalement la route durant cette période (y compris le soir et le week-end).

Par ailleurs, au niveau du virage en épingle avant le tunnel de Saint-Pancrasse dans le sens montant, ce secteur de la RD 30 est impacté par des glissements de terrain que le Département suit avec vigilance de longue date. Le Département va ainsi traiter au cours de l’été ces zones de glissement par la construction de deux murs en béton de type paroi clouée.

Afin de limiter la gêne aux usagers, le Département a décidé de mener concomitamment ces deux chantiers. Les travaux démarreront le lundi 8 juillet et se dérouleront jusqu’au 13 septembre 2024. La route sera totalement coupée à toute circulation, y compris pour les vélos et les piétons, du lundi 8 juillet au 30 août. Une déviation sera mise en place (voir la carte au verso).

Les travaux se poursuivront en alternat entre le vendredi 30 août et le vendredi 13 septembre 2024.