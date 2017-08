Itinisère - Du 26/08/2017 au 27/08/2017

EPREUVE SPORTIVE AUTOMOBILE

« 42 ème Course de côte nationale de Chamrousse et 22ème Course de côte nationale Véhicules Historiques de Compétition »

Les samedi 26 et dimanche 27 août 2017, sur les communes de Séchilienne et Vaulnaveys-le-Haut

Dans le massif de Belledonne, sur le côté Sud de la RD 111, aura lieu l’épreuve sportive automobile « 42 ème Course de côte nationale de Chamrousse et 22ème Course de côte nationale des Véhicules Historiques de Compétition» dans le sens Séchilienne vers Chamrousse, les samedi 26 et dimanche 27 août 2017 (190 participants). Le départ a lieu au- dessus du lac Luitel (commune de Séchilienne) et l’arrivée se situe en-dessous de l’entrée de la station de Chamrousse (en limite des communes de Vaulnaveys-le-Haut et Chamrousse) .

La RD 111 est fermée sur ce tronçon en journée dans les 2 sens pour usage privatif de la course.

Horaires approximatifs de fermeture de la RD 111 : le samedi 26.08 de 08h00 à 19h00 et le dimanche 27.08.2017 aux mêmes horaires de 8h00 à 19h00.

La déviation est mise en place par les RD 111, RD 524, RD 280 et RD 111 via Vaulnaveys-le-Haut, St-Martin d’Uriage (Uriage, les Seiglières) et Chamrousse.

Toutefois, selon les circonstances, les horaires de fermeture et de ré-ouverture peuvent être adaptés et modifiés par les services de Gendarmerie.