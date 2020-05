Jusqu'au 09/06/2020.

FLASH SPECIAL

RD1091 - TRAVAUX de réfection des enrobés

au carrefour giratoire Nord de Bourg d’Oisans

A compter du mercredi 03 juin 2020, le Département de l’Isère engage des travaux de réfection des enrobés du carrefour giratoire Nord à l’entrée de l’agglomération de Bourg d’Oisans côté Grenoble.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION :

Fermeture des accès au centre-ville de Bourg d’Oisans :

Les mercredi 3 juin et mardi 9 juin de 07h30 à 18h00, la RD 1091B, qui emprunte le centre-ville de Bourg d’Oisans, sera fermée à toute circulation à l’entrée et la sortie de l’agglomération de Bourg d’Oisans côté giratoire Nord (côté Grenoble) et côté giratoire Sud (au pied de la montée de l’Alpe d’Huez). Déviation dans les 2 sens de circulation par la Déviation de Bourg d’Oisans (RD 1091) entre les carrefours giratoires Nord et Sud.

Mise en place d’un alternat au niveau de la zone de travaux.

Fermeture de la Déviation de Bourg d’Oisans :

Les jeudi 4 juin et lundi 8 juin de 07h30 à 18h00, la Déviation de Bourg d’Oisans (RD 1091) sera fermée à toute circulation entre les carrefours giratoires Nord et Sud. Déviation dans les 2 sens de circulation uniquement par le centre-ville de Bourg d’Oisans (RD 1091B).