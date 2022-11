Jusqu'au 08/11/2022.

GRAND TUNNEL DU CHAMBON

FERMETURE DE LA RD1091

EXERCICE DE SECURITE

Le mardi 08 novembre 2022 à partir de 21h00

Dans le cadre d’un exercice de sécurité dans le grand tunnel du Chambon (dont l’entrée est située à environ 300 mètres après le barrage du Chambon, direction Briançon), sur la commune de Mizoën, la circulation sur la RD1091 sera interrompue le mardi 08 novembre 2022 de 21h00 à 00h00 environ.

La fermeture sera mise en place au niveau du carrefour RD 1091 / RD 25 côté Grenoble et au niveau du lieudit Besseroche côté Briançon.

Le village de Le Freney d’Oisans, la station des 2 Alpes (commune des Deux Alpes) ainsi que les villages de Mizoën, Clavans-en-Haut-Oisans et Besse-en-Oisans resteront accessibles pour les usagers en provenance de Bourg d’Oisans.

Déviations :

- Pour les usagers en provenance de Grenoble et Jarrie, à Vizille, par la RN85 en direction de Gap, via Laffrey, puis par la RN94 en direction de Briançon, via Embrun.

- Pour les usagers en provenance de Briançon, par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés se dirigeant vers Grenoble, qui devront emprunter la RD529 depuis la RN85 à la Mure, via St Georges de Commiers