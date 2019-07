Jusqu'au 27/07/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL



Travaux du pont de Champfeuillet – Gênes sur la RD 1085

du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019 sur la commune de Moirans

RD 1085

Les travaux du pont de Champfeuillet se situent au niveau de l’échangeur RD 1085 / RD 592 / RD 1092 sur la commune de Moirans

Des gênes à la circulation sont prévues EN JOURNEE et la NUIT pendant les 6 jours du lundi 22 juillet matin au samedi 27 juillet 2019 après-midi,dans les 2 sens de circulation, avec des déviations courtes.Le tronçon de la RD 1085 sera en effet fermé dans les 2 sens de circulation à certains créneaux horaires entre les bretelles de sortie et d’insertion de part et d’autre de l’échangeur de Champfeuillet.

Dans le sens Grenoble => Lyon , pendant les 6 jours du lundi 22 juillet matin à 08h30 au samedi 27 juillet après-midi à 16h00, la circulation sera perturbée EN JOURNEE uniquement pendant le créneau horaire: 08h30 à 16h.

Les usagers (tous véhicules) devront emprunter une déviation très locale (côté Nord) par les voies RD 1085 –bretelle de sortie / RD 592 / RD 1085 –bretelle d’insertion, puis rejoindre la RD 1085.

Dans le sens Lyon => Grenoble , pendant les 6 jours du lundi 22 juillet matin à 08h30 au samedi 27 juillet après-midi à 16h00, la circulation sera perturbée EN JOURNEE et la NUIT pendant les créneaux horaires distincts suivants : de 08h30 à 16h et 20h à 05h30.

Les usagers (tous véhicules) devront emprunter une déviation très locale (côté Sud) par les voies RD 1085 –bretelle de sortie / RD 592 / RD 1085 –bretelle d’insertion, puis rejoindre la RD 1085.

En cas de prévisions de conditions météo défavorables, les fermetures de la RD 1085 seront reportées à une date ultérieure.