RD 1075

« Travaux de réfection des enrobés »



Commune de Montferrat



A compter du lundi 03 juin 2024, le Département de l’Isère va réaliser des travaux de réfection des enrobés sur la route départementale D1075 jusqu’au vendredi 14 juin 2024.

Il est prévu de fermer la route dans les deux sens de circulation, les nuits durant la durée du chantier.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

COUPURE : les nuits du lundi 03 juin au vendredi 14 juin de 21h00 à 5h00, hors week-end.

Déviation VL : Via RD 50D depuis Chirens (l'Arsenal) puis Bilieu puis RD 90 Montferrat

Déviation PL : Via D 50A depuis Chirens puis RD 50 Charavines et Villages du Lac de Paladru