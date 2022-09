Jusqu'au 22/09/2022.

RD 1091

« TRAVAUX DE REFECTION DES ENROBES »

4 nuits du 19 au 23 septembre 2022 de 21h à 5h

Communes du Freney d’Oisans, les Deux Alpes et Mizoen



Dans le cadre de l’entretien de la chaussée, le Département de l’Isère engage des travaux de réfection ponctuelle dela couche de roulement sur la route départementale RD1091 sur les communes des Deux Alpes et du Freney d’Oisans au niveau du barrage du Chambon.



En parallèle, le Département des Hautes Alpes réalise la nuit du 19 au 20 septembre 2022 une campagne de diagnostic sur les tunnels du Grand Clot et des Ardoisières entre 21h et minuit. La RD1091 sera également coupée au droit des tunnels pour ces diagnostics.

Ces travaux seront réalisés les quatre nuits de la semaine du 19 septembre (à 21h) au 23 septembre 2022 (à 5h) sous coupure totale de la circulation de 21h à 5h.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD 1091 de 20h à 4h :

Liaison Briançon => Grenoble



Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir de Briançon, les usagers seront déviés par Gap et la RN 85 via le col Bayard et La Mure, sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

Liaison Grenoble => Briançon

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service interdits de la limite 38/05 à Gap.