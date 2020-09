Jusqu'au 25/09/2020.

« 3ème Rallye Tour des Alpes »

du mercredi 23 au vendredi 25 septembre 2020

La 3 ème édition du Rallye Tour des Alpes (environ 80 participants) traversera le département de l’Isère à l’occasion de trois étapes.



Le rallye représente un parcours total de 910 Km, divisé en trois étapes et comporte 10 zones de régularité (140 Km de ZR sur routes fermées à la circulation publique) dans 4 départements (HautesAlpes, Isère, Savoie et Alpes de Haute Provence).



- Le mercredi 23 septembre 2020 (1ère étape) : Aix les Bains => Alpe d’Huez ; il empruntera depuis la limite avec le département de la Savoie les routes départementales RD526, RD1091 et RD211 sur les communes de Vaujany, Allemont, Bourg d’Oisans, La Garde et Huez pour rejoindre l’arrivée d’étape à l’Alpe d’Huez.



- Le jeudi 24 septembre 2020 (2ème étape) : Alpe d’Huez => Alpe d’Huez ; il empruntera les routes départementales RD211, RD1091, RD1091A, RD113, RD114, RN85, RD537 jusqu’à la limite avec le département de Hautes Alpes (Pellafol), puis la RN85 depuis la limite avec le département des Hautes Alpes avant Corps, la RD212, RN85, RD212B, RD26A, RD526 via le col d’Ornon, RD1091 et RD211 sur les communes de Huez, La Garde, Bourg d’Oisans,Livetet Gavet, Séchilienne, St Barthelemy de Séchilienne, La Morte, Lavaldens, La Valette, Nantes en Rattier, Sousville, La Mure, St Laurent en Beaumont, La Salle en Beaumont, Les Côtes de Corps, Corps, Pellafol, Corps, Les Côtes de Corps, Sainte Luce, St Michel en Beaumont, La Salle en Beaumont, St Laurent en Beaumont, Valbonnais, Entraigues, Le Perrier, Chantelouve, Ornon, Oulles, Bourg d’Oisans, La Garde, Huez pour rejoindre l’arrivée d’étape à l’Alpe d’Huez.



- Le vendredi 25 septembre 2020 (3ème étape) : Alpe d’Huez => Aix les Bains ; il empruntera les routes départementales RD211, RD211B, RD44B, RD44, RD526 jusqu’à la limite avec le département de la Savoie sur les communes de Huez, Villard Reculas, Oz en Oisans, Allemont et Vaujany.

A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les 2 sens de circulation :

- le mercredi 23 septembre 2020 (1ère étape) : pas de fermetures de routes.



- le jeudi 24 septembre 2020 (2ème étape) :

* pour la zone de régularité ZR5 (entre St Barthélemy de Séchilienne et le col de La Morte), fermeture de la RD114 de 8h50 à 11h30 sur les communes de St Barthélemy de Séchilienne et La Morte ;

* pour la zone de régularité ZR7 (entre Les Côtes de Corps et La Salle en Beaumont), fermeture de la RD212 de 14h15 à 16h35 sur les communes de Côtes de Corps, Sainte Luce, St Michel en Beaumont et La Salle en Beaumont



- le vendredi 25 septembre 2020 (3ème étape) :

* pour la zone de régularité ZR8 (entre Le Rivier d’Allemont et la limite avec le département de la Savoie)), fermeture de la RD526 de 6h30 à 9h00 du Rivier d’Allemont jusqu’à la limite Isère / Savoie (cols du Glandon et de la Croix de Fer).



La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans tous les secteurs et abords de la course. Sur les zones de régularité, aucun stationnement le long du parcours ne sera autorisé.