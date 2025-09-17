Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne B fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 07h50, la ligne B est fortement perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Gares