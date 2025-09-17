itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/09/2025

Infos transport en commun : problème sur la zone d'aiguillage, ligne B fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 17/09/2025 - M’Réso

Depuis 07h50, la ligne B est fortement perturbée en raison d'un incident technique (problème sur la zone d'aiguillage). D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M’Réso

    vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Gares
Voir toutes les infos trafic