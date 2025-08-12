Le bassin Lyonnais nord-isère est placé en niveau information-recommandation à compter du samedi 9 août 2025, en raison d’un épisode de pollution de type estival (ozone – O₃).

⚠️ Description générale de la situation : Actuellement en vigilance orange canicule, la préfète de l'Isère vous informe que Météo-France place le département de l'Isère en vigilance rouge canicule le mardi 12 août 2025 à partir de 12h00.

