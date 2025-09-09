itinisère

Date d'impression : 09/09/2025

Infos transport en commun : Perturbations transports et circulation mercredi 10 septembre 2025

Mouvement social

En raison d’un mouvement social national, les trains TER, les lignes Ruban et la circulation routière seront perturbés.

  • TER AURA
  • Mercredi 10 septembre : circulation très perturbée.
  • Mardi 9 soir et jeudi 11 matin : perturbations possibles sur certaines lignes.

  • Lignes Ruban

Certaines courses ne pourront pas être assurées :

Ligne 5 – St Quentin Fallavier Gare ↔ Place de l’Europe : horaires supprimés : 15h39, 16h25, 17h09, 17h55, 18h39, 19h25, 20h09, 20h55
Ligne 6 – Les Moines ↔ Grande Buissière : 14h45, 15h50, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45
Ligne 7 – Villefontaine Hôtel de Ville → La Verpillière : 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30


Réseau L’va
Des perturbations sont à prévoir sur les lignes :

  • Ligne 1
  • Ligne 2
  • Ligne 3

 

