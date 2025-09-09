En raison d’un mouvement social national, les trains TER, les lignes Ruban et la circulation routière seront perturbés.

TER AURA

Mercredi 10 septembre : circulation très perturbée.

Mardi 9 soir et jeudi 11 matin : perturbations possibles sur certaines lignes.





⇒ plus d’informations https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption

Lignes Ruban

Certaines courses ne pourront pas être assurées :

Ligne 5 – St Quentin Fallavier Gare ↔ Place de l’Europe : horaires supprimés : 15h39, 16h25, 17h09, 17h55, 18h39, 19h25, 20h09, 20h55

Ligne 6 – Les Moines ↔ Grande Buissière : 14h45, 15h50, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45

Ligne 7 – Villefontaine Hôtel de Ville → La Verpillière : 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30



Circulation routière

Risque de blocages sur les routes principales.

Infos trafic en temps réel

Réseau L’va

