Infos transport en commun : Perturbations transports et circulation mercredi 10 septembre 2025
Mouvement social
En raison d’un mouvement social national, les trains TER, les lignes Ruban et la circulation routière seront perturbés.
- TER AURA
- Mercredi 10 septembre : circulation très perturbée.
- Mardi 9 soir et jeudi 11 matin : perturbations possibles sur certaines lignes.
⇒ plus d’informations https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption
- Lignes Ruban
Certaines courses ne pourront pas être assurées :
Ligne 5 – St Quentin Fallavier Gare ↔ Place de l’Europe : horaires supprimés : 15h39, 16h25, 17h09, 17h55, 18h39, 19h25, 20h09, 20h55
Ligne 6 – Les Moines ↔ Grande Buissière : 14h45, 15h50, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45
Ligne 7 – Villefontaine Hôtel de Ville → La Verpillière : 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30
⇒ plus d’informations https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption
- Circulation routière
- Risque de blocages sur les routes principales.
Infos trafic en temps réel
Réseau L’va
Des perturbations sont à prévoir sur les lignes :
- Ligne 1
- Ligne 2
- Ligne 3