Perturbation

Du 04/11/2024 au 01/03/2025 - M'Réso

Ligne Sacado n°164. L'arrêt Aiguinards-Hexagone direction Lycée Philippine Duchesne / Collège Rondeau Montfleury est reporté à l'arrêt Place de La Louisiane en raison de travaux de voirie. La ligne Sacado 164 est déviée en direction des Arnauds entre les arrêts Philippine Duchesne et La Revirée via l'avenue du Grésivaudan, avenue de La Plaine Fleurie et avenue de Verdun en raison de travaux secteur Meylan.