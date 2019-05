itinisère - Du 05/06/2019 au 07/06/2019

Du mercredi 5 au vendredi 7 juin de 21h à 4h , aura lieu sur la N87 entre Meylan et Eybens des travaux de fauchage dans le sens Chambéry vers Grenoble. La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence seront neutralisées à l'avancement du chantier entre la birfucation avec l'41S et l'échangeur n°5 Eybens.