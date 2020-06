Jusqu'au 05/06/2020.

Du mercredi 3 au vendredi 5 juin aura lieu un entretien des caméras sur la N87 de 21h à 4h, dans le sens Chambéry vers Grenoble.

Neutralisation de la voie et de droite et de la bande d’arrêt d’urgence entre l’échangeur de Meylan et l’échangeur n°5 Eybens.