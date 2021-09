Jusqu'au 30/09/2021.

En raison de travaux d’enrobés, la RN85 sera fermée dans les deux sens de circulation entre l’autopont de Jarrie et le giratoire Muzet de Vizille, du lundi 27 au jeudi 30 septembre 2021, les nuits de 20h30 à 6h.

En direction de Vizille , une déviation sera mise en place à partir de Jarrie par :

la RD1085D

la RD112 en direction de Haute Jarrie

La RD112 en direction de Brié-et-Angonnes

La RD5 en direction de Vizille

En direction de Grenoble, une déviation sera mise en place à partir de Vizille par :

La RD5 en direction de Brié-et-Angonnes et Eybens.

Information complémentaire:

En raison de la fermeture de la RD1091 au niveau du grand tunnel du Chambon, une déviation en direction de Briançon sera aussi jalonnée à partir de Champ sur Drac par la RD 529. Les usagers devront emprunter la RD 529, la RN85 et la RN94 via La Motte d’Aveillans, La Mure et Gap.