Du mercredi 12 au vendredi 14 novembre 2025, des travaux de réparations du pont de Pique Pierre de 20h30 à 06h00 sur la N481 à ST MARTIN LE VINOUX dans le sens Lyon vers Grenoble.

Fermeture de la N481 entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares et la Porte de France Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux Dans le sens Grenoble vers Lyon

Fermeture de la N481 entre la Porte de France et l’échangeur n°16 Grenoble-Gares