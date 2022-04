Jusqu'au 02/05/2022.

Du mardi 12 avril au lundi 02 mai 2022, en raison d'un balisage 24/24 et de travaux d'aménagement de l'A480 à St-Egrève et St-Martin-le-Vinoux, la circulation se fera sur une seule voie entre la bifurcation A480/N481 et l’échangeur n°15 Z.I St-Martin le Vinoux dans le sens Lyon vers Grenoble.