Perturbation

Du 04/11/2025 au 20/12/2025 - M’Réso

Ligne Sacado n°205. Le départ du Parc des Biches à 7h20 est reporté à l’arrêt « Le Ruisset » sur avenue Saint Jean avec un départ à 7h24 ou à l’arrêt « Bascule » à 7h26. - Déviation par avenue de Saint-Jean. - Arrêts non desservis : Parc des Biches, Chemin des Noyers, Lotissement des Tilleuls, Noyarey Village et rue du Maupas.