itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 03/11/2025

Infos transport en commun : Message SMS à diffuser (inclure dates)Le départ du Parc des Biches à 7h20 est reporté à l’arrêt « Le Ruisset » sur avenue Saint Jean avec un départ à 7h24 ou à l’arrêt « Bascule » à 7h26.

Perturbation

Du 04/11/2025 au 20/12/2025 - M’Réso

Ligne Sacado n°205. Le départ du Parc des Biches à 7h20 est reporté à l’arrêt « Le Ruisset » sur avenue Saint Jean avec un départ à 7h24 ou à l’arrêt « Bascule » à 7h26. - Déviation par avenue de Saint-Jean. - Arrêts non desservis : Parc des Biches, Chemin des Noyers, Lotissement des Tilleuls, Noyarey Village et rue du Maupas.
Voir toutes les infos trafic