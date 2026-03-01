Perturbation

Du 06/03/2026 au 07/03/2026 - M réso

M réso vous rappelle que le billet d’entrée au Stade des Alpes ne constitue pas un titre de transport et ne permet pas de voyager gratuitement sur le réseau. Nous vous invitons à vous munir d’un titre de transport valide pour l’ensemble de vos déplacements. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre compréhension.