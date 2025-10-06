itinisère

Infos transport en commun : L.X08 : modification horaire dès jeudi 9 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 9 octobre 2025

 

Pour des raisons d’exploitation et d’organisation du réseau cars Région, un horaire de départ de la ligne est avancé.

  • Le départ de 6h05 du P+R Le Rival à la Côte-St-André en direction de la gare routière de Grenoble est avancé de 5 minutes et fixé à 6h toute l’année.
  • Les horaires de passages sont également avancés de 5 minutes et définis comme suit : 

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
