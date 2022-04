Jusqu'au 15/04/2022 - Cars Région

Ce vendredi 15 avril les cars de la ligne XO6 partant à 16h40 et 18h40 de Villefontaine en direction de Lyon et les cars partant à 17h40 et 20h00 de Lyon en direction de Villefontaine ne seraont pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension