Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès le lundi 13 janvier 2025

L’arrêt « Saint Michel » à Bourgoin Jallieu des lignes X05 et X07 est reporté définitivement sur la place de la République. Il sera unique pour les deux directions et permettra à la fois la descente et la montée dans le car.

Vous trouverez ci-dessous le plan indiquant le nouvel emplacement.

Merci de votre compréhension.