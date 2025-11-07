Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : changement de terminus du 28 octobre au 7 novembre
Perturbation
Du mardi 28 octobre au vendredi 7 novembre, en raison de travaux sur la métropole de Lyon, la dépose à l’arrêt « Grange Blanche » situé rue Nungesser et Coli ne pourra être assurée et sera reportée à l'arrêt "Grange Blanche" place d'Arsonval à Lyon.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU