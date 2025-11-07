itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : changement de terminus du 28 octobre au 7 novembre

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du mardi 28 octobre au vendredi 7 novembre, en raison de travaux sur la métropole de Lyon, la dépose à l’arrêt « Grange Blanche » situé rue Nungesser et Coli ne pourra être assurée et sera reportée à l'arrêt "Grange Blanche" place d'Arsonval à Lyon.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
