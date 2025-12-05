Infos transport en commun : L.X05, X06, X07 : arrêt « Mermoz Pinel » déplacé dès lundi 8 décembre
Perturbation
Dès lundi 8 décembre 2025
En raison de difficultés techniques sur le Boulevard Ambroise Paré à Lyon, les lignes X05, X06 et X07 desserviront l’arrêt « Mermoz Pinel » sur le boulevard Pinel, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
-
X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
-
X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU