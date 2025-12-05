Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Dès lundi 8 décembre 2025

En raison de difficultés techniques sur le Boulevard Ambroise Paré à Lyon, les lignes X05, X06 et X07 desserviront l’arrêt « Mermoz Pinel » sur le boulevard Pinel, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Merci de votre compréhension