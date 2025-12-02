itinisère

Infos transport en commun : L.X05, X06, X06 : arrêt « Mermoz Pinel » déplacé dès lundi 8 décembre

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Dès lundi 8 décembre 2025

 

En raison de difficultés techniques sur le Boulevard Ambroise Paré à Lyon, les lignes X05, X06 et X07 desserviront l’arrêt « Mermoz Pinel » sur le boulevard Pinel, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

 

l-x05-x06-et-x07-arret-mermoz-pinel-deplace-des-lundi-8-decembre.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU
